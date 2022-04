L'Esercito per gli ospedali cittadini: fondi per l'acquisto di saturimetri

Il Comandante del 121° Reggimento Artiglieria Controaerei “RAVENNA” di Bologna, Colonnello Quirino Avoli, insieme al personale della caserma “Viali”, ha invitato il Presidente della Fondazione “Policlinico Sant’Orsola” Dott. Giacomo Faldella e una rappresentanza del personale medico del reparto di chirurgia generale dell’Ospedale “Maggiore” per donare un fondo che sarà utilizzato per l’acquisto di tre saturimetri.

Come lo scorso anno, l’iniziativa di beneficenza, su base volontaria, è stata promossa dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Esercito 121° Reggimento”, per sostenere il reparto di chirurgia generale dell’Ospedale “Maggiore”,

Durante l’incontro £il Colonnello Avoli ha sottolineato come l’iniziativa benefica sia stata accolta con entusiasmo da tutti gli uomini e le donne del 'Ravenna' e, nel contempo, ha rivolto un ringraziamento a tutto il personale sanitario che con dedizione, passione e professionalità si prende cura quotidianamente di chi ha bisogno", si legge nella nota.

Dal canto loro i sanitari hanno ringraziato gli uomini e le donne con le stellette a nome dell’intera struttura ospedaliera "rimarcando come l’Esercito sia sempre vicino a chi è in difficoltà e come riesca sempre ad esprimere importanti testimonianze di affetto e vicinanza a chi ne ha bisogno".