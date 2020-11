Esplodono i tubi dell'acqua sulla via Emilia: allagata via Saffi, via Ambrosini e dello Scalo

Questa mattina, intorno alle 10.45, sono esplosi i tubi della condotta principale dell'acqua sulla via Emilia. Come risultato si è allagata via Saffi e anche le vie Ambrosini e dello Scalo sono state coinvolte dall'incidente, così come testimoniano molti cittadini e confermano dalla centrale del 115. Cinque gli interventi dei Vigili del Fuoco per svuoltamento, prosciugamento e danni d'acqua.

Verso le 13 è stata riaperta alla circolazione la corsia dei bus direzione centro.

Foto di Giovanni D'Onofrio

