Boato nella notte, salta il bancomat a Casalecchio | FOTO

Esplosione nella notte, un intero condominio che si sveglia di soprassalto. E' tutto andato in scena in pochi minuti questa notte a Casalecchio, dove intorno all'una il bancomat della filiale Reale Mutua di via Mazzini è stato fatto saltare da mano rimasta ignota. Al momento non si conosce ancora se e quanto è stato asportato. Ingenti i danni all'interno della banca. Sull'episodio stanno indagando le forze dell'ordine.

Notizia in aggiornamento