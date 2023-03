VIDEO | Esplosione distrugge distributore: "A cedere è stata la bombola dell’auto, si è aperta"

Durante un'operazione di rifornimento di metano, la bombola su una vettura è esplosa. Nella violenta deflagrazione sono rimaste ferite 4 persone, tra cui un 46enne, proprietario dell'auto interessata - che è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore.

E' accaduto ieri - 24 marzo 2023 - dopo le ore 19 presso il distributore di carburante di via Alberelli, a Borgo Panigale.

Ingenti i danni riportati alla struttura, che - come mostrano le immagini girate stamane - si presenta devastata. E' stato pertanto necessario transennare l'area in via precauzionale. "Area posta sotto sequestro. Attenzione, pericolo esplosione", recita infatti un cartello che delimita l'area cinturata.

Esplosione distributore Panigale, le parole del gestore

Sul posto, attorno alle ore 9 di stamane, è arrivato anche il gestore del distributore, visibilmente trafelato e comprensibilmente scosso: "L’impianto ha retto, non c’è stato neanche un incendio - ha detto a BolognaToday -. A cedere è stata la bombola dell’auto, si è aperta. Ora è tutto sotto sequestro, non sappiamo nient’altro. Non sappiamo neanche come stia la persona che è rimasta ferita".

In rianimazione il 46enne ferito nell'esplosione di Panigale

Aggiornamenti sulle condizioni del 46enne rimasto ferito nella deflagrazione arrivano da fonti sanitarie, che fanno sapere che l'uomo si trova al momento ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore in prognosi riservata.

Fortunatamente non preoccupano invece le condizioni delle altre persone rimaste coinvolte nella deflagrazione.

Esplosione bombola metano, indagini in corso

Per delineare la dinamica precisa dei fatti sono in corso le indagini avviate subito dopo dopo l'esplosione. Sul posto ieri sera erano giunti forze dell'ordine, vigili del fuoco e i sanitari del 118. Presente anche la pubblica Amministrazione. Infatti era intervenuta anche la presidente del quartiere Elena Gaggioli.