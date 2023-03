Scoppia bombola al distributore di benzina, 46enne gravemente ferito

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi presso il distributore di carburante di via Alberelli, a Borgo Panigale, dove un'esplosione ha provocato il grave ferimento di un uomo.

Da quanto si apprende, una bombola di Gpl sarebbe esplosa mentre l'automobilista, 46 anni, stava facendo rifornimento .

La deflagrazione ha provocato ingenti danni alle autovetture presenti al momento e alle strutture del distributore.

Sul posto sono intervenute alcune squadre di vigili del fuoco che hanno provveduto a soccorrere i feriti- quattro - in collaborazione con il 118 e a mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Ad avere la peggio il 46enne che è stato trasportato i gravi condizioni all'ospedale Maggiore.