E' fuori pericolo Jonathan, l'operaio ferito nell'inferno di Bargi

Jonathan Andrisano non è in pericolo di vita. Come comunicato dal policlinico Sant’Orsola di Bologna, dove l’operaio 35enne è ricoverato, le sue condizioni sono in miglioramento, anche se rimarrà ricoverato nel reparto di Rianimazione in attesa dei prossimi sviluppi clinici.

Andrisano è uno degli operai rimasti coinvolti nella grave esplosione della centrale idroelettrica di Bargi, a Suviana, in provincia di Bologna. I feriti, di cui uno già dimesso, sono cinque, mentre il conteggio delle vittime è salito a sette, dopo il ritrovamento, nella mattinata di venerdì, dell’ultimo corpo che risultava ancora disperso. La salma, ancora in attesa di identificazione, dovrebbe essere quella di Vincenzo Garzillo, 68enne originario di Napoli. Oltre a lui, nella strage di martedì scorso, hanno perso la vita Adriano Scandellari, 57 anni; Paolo Casiraghi, 59 anni; Alessandro D’Andrea, 36 anni; Mario Pisani, 73 anni; Vincenzo Franchina, 35 anni; Petronel Pavel Tanase, 45 anni.