Suviana, terzo giorno di ricerche. Speranze sempre più deboli. La rabbia scende in piazza | DIRETTA

Terzo giorno dopo il disastro alla centrale idroelettrica di Bargi, sul Lago di Suviana, nel comune di Camugnano. Sul luogo continuano incessanti le ricerche per trovare i quattro dispersi. Il bilancio resta di tre vittime al momento, ma le speranze di trovare ancora qualcuno in vita diventano sempre più flebili.

Al dolore si aggiunge la rabbia. Rabbia che sfocia in una grande mobilitazione a Bologna, dove - in occasione dello sciopero generale - stamane si scenderà in piazza per accendere un faro sul tema della sicurezza sul lavoro. Per dire stop alle morti bianche, come quelle di Camugnano.

Sotto le torri sono otto le ore di sciopero invece di 4. Lo hanno deciso i sindacato CGIL e Uil dopo la tragedia alla centrale, indicendo un corteo - con concentramento alle 9 in piazza XX Settembre - che percorrerà via Indipendenza per finire in piazza Maggiore. "Invito i bolognesi ad aderire ai presidi e alle manifestazioni dei sindacati. Abbiamo bisogno di una grande manifestazione per dire basta alle morti sul lavoro". Così l'appello del sindaco di Bologna. Anche il presidente Stefano Bonaccini sarà in piazza.

Intanto si è mossa anche la Procura per far chiarezza sull'incidente: aperto un fascicolo a carico di ignoti per disastro colposo e omicidio colposo.

Diretta 11 aprile

Aggiornamento ore 8.55

Dalle ore 20 di mercoledì 10 sono riprese, senza esito, le ricerche delle persone disperse. I vigili del fuoco, circa cento, si sono addentrati nei piani -8, -9 e -10. L’afflusso dii acqua nelle zone allagate è stato stabilizzato, il che ha consentito la ripresa delle operazioni. Nello specifico, sono stati fermati 11mila metri cubi di acqua, i quali generavano una pressione di circa 45 atmosfere. “Abbiamo finalmente stabilizzato il rischio idraulico all’interno del pozzo – ha spiegato il comandante dei Vigili del Fuoco di Bologna, Calogero Turturici, nella tarda serata di mercoledì –. Mentre si è lavorato per mettere in sicurezza la condotta abbiamo continuato a fare monitoraggio strumentale a livello -9” della struttura. Per farlo, “è stata svuotata dall’acqua la pressione che minacciava, in caso di rottura catastrofica della valvola di fondo, di invadere il locale con circa 11mila metri cubi di acqua che spingevano con una pressione di circa 45 atmosfere”.

Aggiornamento ore 8.00

Dall'ospedale Sant’Orsola, nessuna nuova sostanziale sulle condizioni di Johnatan Angrisano, l’operaio di Castiglione ricoverato al policlinico dopo l'incidente. Resta in Rianimazione, intubato, ma reagisce bene alla terapie. Situazione stabile.

Aggiornaamento ore 7.10

Sul sito un via via di uomini dei soccorsi. Altri sommozzatori e speleologi subacquei dei vigili del fuoco sul posto.

Aggiornamento ore 6.00

Dopo le operazioni per iniziare a svuotare l'ottavo e nono piano invasi dall'acqua, e l'abbassamento del livello del lago di Suviana per agevolare il lavoro dei soccorritori, sono riprese a pieno regime ieri sera le operazioni di ricerca dei disperi.

Si continua ancora a drenare l'acqua, idrovore in azione.