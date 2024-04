Suviana, Enel si dice pronta a “lavorare con le autorità”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Stiamo lavorando e lavoreremo con le autorità, per accertare che cosa non ha funzionato. Adesso è presto per dirlo e stiamo lavorando con i vigili del fuoco e la protezione per accertare i fatti quanto prima. In questo evento, per quello che si è prodotto, il danno che si è manifestato è enorme, ma il danno più importante è quello in termini di vite umane. Adesso è il momento di stare vicino alle persone, di stare vicino alle famiglie, e allo stesso tempo di lavorare in modo coordinato in sicurezza per cercare i dispersi”. Così l’amministratore delegato di Enel Green Power, Salvatore Bernabei, intervistato nella serata di mercoledì su Rai1. Enel è l’azienda che gestisce la centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana, dove lo scorso martedì c’è stata una forte esplosione che ha causato, finora, tre morti e alcuni feriti.

“Questa centrale è composta da due gruppi speculari. Erano già terminate le attività di montaggio e collaudo del primo gruppo – ha spiegato il manager – ed erano terminate le attività di montaggio del secondo gruppo. E in questi giorni erano in corso le prove di funzionamento, i collaudi del secondo gruppo, quando è successo l’evento”. Sulle persone presenti all’interno dell’impianto rimangono però dei dubbi. Bernabei ha spiegato che i lavori erano stati pianificati “già dal 2022” e che, dato “l’elevato grado di specializzazione, abbiamo scelto le aziende leader nel settore, riconosciute universalmente e prestigiose come Siemens, Voith, Abb. Quindi – ha spiegato – le persone che stavano nella centrale quando è successo l’evento sono persone che lavorano per queste aziende, oltre che per Enel Green Power”. Bernabei però non ha chiarito in quale proporzione gli operai coinvolti fossero dipendenti di Enel e quanti non lo fossero. Se in un primo momento sembrava che fossero tutti dipendenti esterni, dalle informazioni che abbiamo al momento sembra che almeno sei di loro fossero dipendenti interni a Enel.