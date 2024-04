Esplosione centrale di Suviana, tutto quello che sappiamo fino ad ora

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Martedì 9 aprile, attorno alle ore 15, è esplosa una turbina della centrale idroelettrica di Bargi, a Camugnano, in provincia di Bologna. Al momento la priorità è quella di ricercare i dispersi, anche se, come hanno detto i vigili del fuoco, per loro “le speranze non sono molte”. Intanto la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio colposo.

Le persone coinvolte

Al momento ci sono tre persone decedute, cinque ferite e quattro disperse. Le vittime sono Mario Pisani, 73 anni, residente a San Marzano di Giuseppe (Taranto), Vincenzo Franchina di 35 anni, residente a Sinagra (Messina), che lascia la moglie e un figlio appena nato, e Petronel Pavel Tanase, 45 anni, cittadino rumeno residente a Settimo Torinese, papà di due gemelli. Le loro salme, dopo l’incidente, sono state portate all'ospedale Maggiore di Bologna. I corpi sono stati posti sotto sequestro dall'Autorità giudiziaria, in vista degli accertamenti che verranno svolti in questi giorni. Secondo quanto scrive l’agenzia LaPresse, il più anziano dei tre, Pisani, era titolare della ditta Engineering Automation srl, e datore di lavoro degli altri due lavoratori deceduti.

Le quattro persone disperse sono Paolo Casiraghi, 59 anni, di Milano, Alessandro D'Andrea, 37 anni, di Pontedera, ma residente nel milanese, Adriano Scandellari, 57 anni, nato a Padova e residente a Mestre e Vincenzo Garzillo, 68 anni, di Napoli.

Le persone ferite, come detto, sono cinque. Due sono stati ricoverati all'ospedale Bufalini di Cesena: uno ha 25 anni e uno 42. Il più giovane ha riportato ustioni non particolarmente gravi alle mani ed è stato dimesso dopo circa un giorno di osservazione. I soccorritori lo hanno trovato al piano meno quattro dell'impianto idroelettrico. Il 42enne ha ustioni su oltre il 15% del corpo e problemi all'apparato respiratorio per le inalazioni.

In rianimazione all'ospedale di Parma c'è un altro lavoratore ferito, di 54 anni. È in prognosi riservata, in condizioni stazionarie ma critiche sempre a causa delle ustioni. Prognosi riservata anche per un altro lavoratore ferito, di 35 anni, ricoverato in rianimazione a Bologna al policlinico Sant'Orsola. È intubato e ventilato meccanicamente ma stabile. Il quinto operaio ferito è stato portato a Pisa, si trova in rianimazione. Originario di Venezia, ha 59 anni ed è parte dell'unità specialistica di Enel al lavoro nella centrale.

Le ricerche

Le ricerche dei dispersi sono molto difficili. La centrale di Bargi è molto grande – la più grande in Emilia-Romagna – e si trova in gran parte sotto il livello dell’acqua. I livelli, che arrivano fino a sessanta metri di profondità sott’acqua, sono dieci. L’esplosione è avvenuta all’ottavo piano, e le operazioni di ricerca sono rese più difficili dal crollo del soffitto del settimo piano e dall’acqua che ha allagato il nono piano e parte dell’ottavo. Per questo motivo, nel pomeriggio di mercoledì le ricerche si sono interrotte, per poi riprendere in serata, attorno alle ore 20.

Luca Cari, responsabile della comunicazione d’emergenza dei vigili del fuoco, ha detto che tra il nono e il settimo piano ci sono condutture con acqua ad alta pressione: in caso di un guasto il livello dell’acqua potrebbe alzarsi all’improvviso, oppure causare crolli alla struttura già pericolante. In generale, per i vigili del fuoco si tratta di un’operazione di difficoltà critica. Per ricostruire le reali cause ci vorrà tempo: intanto sono a lavoro i tecnici e i periti.

Le testimonianze

Sono tante le personalità politiche e civili che hanno visitato la centrale idroelettrica nelle ultime ore, come il sindaco Lepore, la ministra Calderone, il governatore Bonaccini, il prefetto Visconti e la leader del Partito Democratico Elly Schlein, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine e a diversi sindaci dei Comuni appenninici, tra cui Marco Masinara, sindaco di Camugnano. A parlare sono stati anche alcuni parenti dei lavoratori coinvolti, come la moglie di uno dei tre operai rimasti illesi: “Non abbiamo mai temuto cose del genere, mai temuto per la sua sicurezza. Lavora qui da cinque anni, è un dipendente. Mio marito mi ha raccontato che era fuori con altri due colleghi, ha visto la fiammata poi il fumo, dopo aver sentito uno scoppio. Ora è sotto shock, naturalmente, anche perché conosceva chi ha perso la vita. Io ho appreso il tutto dal telegiornale” ha detto la donna ai cronisti presenti.

Sicurezza sul lavoro

Molti politici e rappresentanti sindacali hanno parlato del tema sicurezza sul lavoro. A questo proposito, è stato indetto uno sciopero di otto ore. A deciderlo, i vertici di Cgil e Uil. Il corteo organizzato si chiama ‘Basta morti sul lavoro’: il concentramento è previsto per le ore 9 in piazza XX Settembre. Alla manifestazione parteciperanno anche il sindaco Lepore e il governatore Bonaccini: “Invito i bolognesi ad aderire ai presidi e alle manifestazioni dei sindacati di queste ore in particolare invito tutte e tutti a partecipare domani al corteo che partirà da piazza XX Settembre a Bologna – ha scritto in una nota il sindaco di Bologna –. Abbiamo bisogno di una grande manifestazione per dire basta alle morti sul lavoro e stare accanto ai colleghi e ai familiari delle vittime, ai feriti a quanti oggi sono nell'angoscia per i dispersi. Dobbiamo esserci domani”. Inoltre, in segno di solidarietà, il Partito Democratico di Bologna ha deciso di sospendere ogni attività politica.

"Occorrerà fare luce su quanto accaduto, individuando le responsabilità. Non si può e non si deve morire o anche solo rimanere feriti a causa del lavoro - ha detto il segretario generale Uil Emilia-Romagna, Marcello Borghetti -. La gravità della situazione impone una reazione del mondo del lavoro e di tutta la società civile. Pertanto, giovedì 11 aprile sciopero generale di tutti i settori (pubblici e privati), per l'intera giornata in tutta l'Emilia-Romagna indetto da Cgil e Uil con manifestazioni a livello provinciale".

"Le informazioni che stiamo recuperando informalmente ci dicono che dei dodici lavoratori coinvolti, dieci sono dipendenti di ditte esterne, indecoroso per un paese e per un'azienda pubblica - ha detto Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna, ai microfoni di BolognaToday -. Cosa ci faceva un uomo 73 anni in un cantiere? Sono ancora più confermate le ragioni dello sciopero generale di otto ore a Bologna. Possibile che tutti delle volte parliamo di appalti?" conclude Bulgarelli.

Infine, il segretario generale nazionale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha detto che già nel 2022 il sindacato aveva chiesto maggiore sicurezza sull’impianto: “Un anno fa, la nostra organizzazione sindacale denunciò il fatto che non si intervenisse sulla sicurezza, ci sono documenti presentati sui quali si diceva che la sicurezza non era al massimo. Dopo un anno, è purtroppo arrivata la tragedia. Molti di questi incidenti si possono evitare. Lo stesso incidente di Suviana si poteva evitare. E non sono incidenti, quando non ci sono interventi si tratta di omicidi”. Infatti, continua Bombardieri nell’intervista a RTL 102.5, “parliamo di una strage continua, di una guerra civile. Ogni anno ci sono 1040 morti e 500mila incidenti, un tema sul quale, come organizzazioni sindacali, stiamo chiedendo al governo misure ben precise che ancora non sono state assunte”.

Tornando sull’incidente di Suviana, il segretario fa sapere che la Uil “aveva scritto dicendo che c'erano procedure e sistemi da migliorare. Noi abbiamo fatto delle denunce precise, in quell'azienda, e su quella procedura. Dicendo che l'azienda che aveva l'appalto avrebbe dovuto fare delle procedure che non sono state fatte. Purtroppo, non ci sono state risposte. In una logica nella quale gli appalti al massimo ribasso e i subappalti a cascata tengono conto solo del profitto, dell'utile, e non rispettano la vita umana, poi abbiamo le tragedie. Ripeto, in molti casi non si tratta di incidenti, sono veri e propri omicidi. Perché quando per guadagnare un'ora, o mille euro, o un appalto, non si interviene sulla sicurezza e si perde una vita umana". Bombardieri si è detto disponibile a fornire la documentazione alla magistratura.

Quello che non sappiamo

Sono ancora molte le cose che non sono state chiarite sull’incidente della centrale idroelettrica. Per provare a capire le cause dell’esplosione, BolognaToday ha contattato alcuni esperti. La professoressa Cristiana Bragalli, docente di Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia del dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - DICAM Università di Bologna, ha detto che “è veramente difficile immaginare cosa sia successo, perché non c’è uno storico di incidenti sulle centrali idroelettriche. I disastri che ricordiamo a memoria sono spesso riconducibili ad altri fattori, come Gleno, al Vajont. I cortocircuiti possono accadere, ma un’esplosione è un’altra cosa”.

“Difficile giustificare che un cortocircuito possa generare immediatamente un’esplosione, un incendio può essere spento dai sistemi di sicurezza. Un’esplosione è differente”, aggiunge. Le prime ipotesi hanno riguardato un cedimento dei turboalternatori, o di un possibile cortocircuito, ma come detto ancora non c’è chiarezza.

Un’altra cosa che ancora non è stata chiarita è da dove effettivamente l’acqua stia entrando, cosa che al momento rappresenta forse il principale ostacolo per la ricerca dei dispersi, dei quali è ancora difficile ipotizzare l’esatta localizzazione. Infine, come ha sottolineato il segretario della Cgil di Bologna Bulgarelli, non sono chiari gli inquadramenti delle persone impiegate nella centrale idroelettrica. Dai primi riscontri, sembra che dieci lavoratori su dodici fossero impiegati in ditte esterne.

Intanto, nella serata di mercoledì, Enel Green Power ha annunciato di aver stanziato due milioni di euro "per consentire alle persone coinvolte e alle loro famiglie di far fronte alle prime necessità e urgenze". Fin dalle prime ore dell'accaduto, aggiunge, Enel Green Power "si è adoperata per fornire assistenza attraverso l'invio sul posto e presso gli ospedali dove sono ricoverati i feriti di un team di psicologi, la messa a disposizione di camere d'albergo e sostegno logistico per i nuclei famigliari coinvolti. Enel Green Power sarà vicina in ogni modo ai feriti e alle famiglie delle vittime".