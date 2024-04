Sciopero raddoppiato e corteo a Bologna, Lepore: "Abbiamo bisogno di una grande manifestazione"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Otto ore di sciopero invece di 4. Lo hanno deciso i sindacato CGIL e Uil dopo la tragedia alla centrale di Bargi. A Bologna è stata organizzato anche un corteo ‘Basta morti sul lavoro’- con concentramento alle 9 in piazza XX Settembre - che percorrerà via Indipendenza per finire in piazza Maggiore per gli interventi finali.

"Invito i bolognesi ad aderire ai presidi e alle manifestazioni dei sindacati di queste ore in particolare invito tutte e tutti a partecipare domani al corteo che partirà da Piazza XX Settembre a Bologna con concentramento dalle ore 9 - ha scritto in una nota i sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che sfilerà insieme ai sindacati - Abbiamo bisogno di una grande manifestazione per dire basta alle morti sul lavoro e stare accanto ai colleghi e ai familiari delle vittime, ai feriti a quanti oggi sono nell'angoscia per i dispersi. Dobbiamo esserci domani".

Oltre a fisco e contratti, le due sigle sindacali avevano messo come prima motivazione dello sciopero generale proprio la voce "Zero morti sul lavoro".

"Occorrerà fare luce su quanto accaduto, individuando le responsabilità. Non si può e non si deve morire o anche solo rimanere feriti a causa del lavoro - ha detto il segretario generale Uil, Marcello Borghetti - la gravità della situazione impone una reazione del mondo del lavoro e di tutta la società civile. Pertanto giovedì 11 aprile sciopero generale di tutti i settori (pubblici e privati), per l'intera giornata in tutta l'Emilia Romagna indetto da Cgil e Uil con manifestazioni a livello provinciale"

"Le informazioni che stiamo recuperando informalmente ci dicono che dei 12 lavoratori coinvolti, 10 sono dipendenti di ditte esterne, indecoroso per un paese e per un'azienda pubblica - ha detto Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna, ai microfoni di Bologna Today- cosa ci faceva un uomo 73 anni in un cantiere? Sono ancora più confermate le ragioni dello sciopero generale di 8 ore a Bologna. Possibile che tutti delle volte parliamo di appalti?"

I sindacati precisano che i presidi precedentemente annunciati nel territorio bolognese sono stati cancellati, si invitano quindi cittadini e cittadine, pensionati e pensionate, lavoratrici e lavoratori a partecipare alla manifestazione organizzata in città.