Sindaco di Camugnano: "Da 50 anni la centrale è fonte di lavoro, ieri l'irreparabile" | VIDEO

L'impianto "non è mai stato vissuto come una fonte di rischio, ma di lavoro". Lo ha detto questa mattina il sindaco di Camugnano, Marco Masinara, che da ieri e alla centrale elettrica che al momento ha fatto tre morti, mentre si dispersi: "in 50 anni non è mai avvenuto nulla, ieri è successo l'irreparabile. Uno dei feriti è un residente sul territorio. È una tragedia inaspettata, per me che non sono un tecnico è inspiegabile".

Masinara, che ha proclamato il lutto cittadino per oggi, ricorda uno dei feriti, ricoverato al Bufalini di Cesena: "Un ragazzo giovane che sta mettendo su famiglia, speriamo che possa tornare a lavorare nella centrale. Stiamo cercando di allestire un piccolo centro per dare supporto agli operatori".