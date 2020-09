Esplosione sui colli, boato da una villetta: c'è un ferito

Un uomo ferito con ustioni è stato portato in ospedale dal 118, dopo che nella tarda mattinata una esplosione in un seminterrato di una villetta in via della Torre, zona Colli, ha provocato un incendio. I residenti della zona, peraltro scarsamente abitata, hanno avvertito distintamente il boato.

Non sono chiari i dettagli di quanto accaduto, ma sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia, i primi per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la scena, i secondi per i rilievi del caso. Sembra che la causa dell'esplosione sia da ricercare in una fuga di gas: la deflagrazione ha poi causato un piccolo incendio, subito controllato dai pompieri.

L'uomo, poi identificato in un uomo di 67 anni, è stato poi portato in urgenza al Bufalini di Cesena. Ha ferite per ustione su diverse aree del corpo ma non risulta in pericolo di vita.

In base a una prima ricostruzione, ancora al vaglio, la causa dell'incidente potrebbe essere riconducibile a un malfunzionamento di un macchinario che il 67enne, operaio, stava impiegando per effettuare alcuni lavori nel seminterrato della villetta.