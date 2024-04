Esplosione di Bargi, vittime, feriti e dispersi: cosa sappiamo dei lavoratori di Bargi

Mario Pisani, 73 anni, residente a San Marzano di Giuseppe (Taranto), Vincenzo Franchina di 35 anni, residente a Sinagra (Messina) e Petronel Pavel Tanase, 45 anni, rumeno residente a Settimo Torinese. Sono i lavoratori rimasti uccisi dall'incendio e dall'esplosione della centrale elettrica nel territorio di Camugnano, alle 15 circa di ieri, 9 aprile.

Dopo oltre 24 ore di ricerche non sono stati ancora trovati i quattro dispersi, Paolo Casiraghi, 59 anni, di Milano, Alessandro D'Andrea, 37 anni, di Pontedera, ma residente nel milanese, Adriano Scandellari, 57 anni, nato a Padova e residente a Mestre e Vincenzo Garzillo, 68 anni, di Napoli.

"Poche speranze di trovarli vivi"

Le ricerche vanno avanti in condizioni sono proibitive. 100 i Vigili del fuoco che operano sul posto e che si muovono tra le macerie, ma il livello dell'acqua si è alzato e quindi sono entrati in azione i sommozzatori, che lavorano già al piano meno 9. "Non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i dispersi, lo scenario che abbiamo davanti non ci offre questa idea", ha detto Luca Cari, dirigente comunicazione dei vigili del fuoco. "C'è stata un'esplosione, poi un incendio, un crollo e un allagamento", ha sottolineato Cari intervistato dal Tg1,

Chi erano le vittime

Petronel Pavel Tanase aveva 46 anni ed era residente a Settimo Torinese. Di origine rumena, era papà di due gemelli.

Mario Pisani era il più anziano: aveva 74 anni, ed era residente a San Marzano di San Giuseppe (Taranto) anche se da qualche anno viveva al Nord. Era ex dipendente Enel, ora titolare della Engineering automation srl, la ditta per cui lavoravano anche le altre due vittime.

Vincenzo Franchina aveva 36 anni e arrivava da Sinagra, nel Messinese. Si era sposato un anno fa ed era da poco diventato papà. Viveva a Genova.

Le condizioni dei feriti

Apprensione anche per i feriti. Due sono stati ricoverati all'ospedale Bufalini di Cesena: uno ha 25 anni e uno 42. Il più giovane ha riportato ustioni non particolarmente gravi alle mani e si trova in osservazione breve intensiva. I soccorritori lo hanno trovato al piano meno quattro dell'impianto idroelettrico. Il 42enne ha ustioni su oltre il 15% del corpo e problemi all'apparato respiratorio per le inalazioni.

In rianimazione all'ospedale di Parma c'è un altro lavoratore ferito, di 54 anni. È in prognosi riservata, in condizioni stazionarie ma critiche sempre a causa delle ustioni.

Prognosi riservata anche per un altro lavoratore ferito, di 35 anni, ricoverato in rianimazione a Bologna al Sant'Orsola. È intubato e ventilato meccanicamente ma stabile.

Il quinto operaio ferito è stato portato a Pisa, si trova in Rianimazione. Originario di Venezia, ha 59 anni ed è parte dell'unità specialistica di Enel al lavoro nella centrale.