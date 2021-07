Assalto esplosivo al distributore: tanti danni, bottino esiguo

Sarebbe di circa 300 Euro il bottino ricavato questa notte da un piccolo assalto esplosivo, ai danni di un distributore di benzina di via Mattei. Ad agire sono stati ignoti, che -secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti dopo i fatti- hanno prima divelto lo sportello della colonnina con una piccola carica esplosiva, un ordigno artigianale e poi hanno preso i contanti contenuti nel cash dispenser. Si indaga ora per furto aggravato in concorso, qualche indicazione utile potrebbe provenire da alcune telecamere presenti in zona.

Hanno ripreso vigore dopo la fine delle restrizioni i tentativi di assalti esplosivi a cash dispenser e bancomat, da parte di batterie di ladri specializzati. L'ultimo episodio a Bologna un paio di settimane fa, quando alcuni malviventi hanno cercato di asportare il denaro da una banca in via della Repubblica, ma senza riuscirci.