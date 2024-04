Esplosione centrale elettrica: come funziona l'impianto più potente dell'Emilia Romagna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La centrale elettrica di Bargi, in cui è avvenuto il grave incendio durante dei lavori di manutenzione - con morti, feriti e dispersi - è la più potente dell’Emilia Romagna. Situata sul bacino artificiale di Suviana, nel comune di Camugnano sull’Appenino Bolognese, al confine tra le provincie di Bologna e Prato. È gestita da Enel ed è stata costruita nel 1975. Ha una potenza di 330 MW e funziona turbinando e pompando l’acqua tra i laghi di Suviana e quello di Brasimone, distante circa 12 chilometri, sfruttando la differenza di altitudine tra un bacino e l’altro.

Le dimensioni della centrale "a pozzo"

La centrale di Bargi è di tipo “a pozzo”, ovvero è stata costruita in profondità sulla sponda del lago. Si è scelta una realizzazione di questo tipo perché le pompe dovevano trovarsi 25 metri sotto il livello di massimo svaso del serbatoio di Suviana, e una centrale in caverna sarebbe stata più onerosa. La dimensione della centrale è di 61 metri per 37 metri a pianta rettangolare, ed è alta 54 metri. La galleria di derivazione in pressione Brasimone-Stagno (da dove partono le condotte) ha un diametro di 5,4 metri ed è lunga 4 chilometri e 700 metri.

Come è stata realizzata

Lo scavo della galleria, eccetto i primi 210 m a valle dell’opera di presa è stato realizzato a tutta sezione con una talpa meccanica Robbins. Il pozzo piezometrico è del tipo differenziale a canne cilindriche concentriche, ed ha un’altezza sulla quota di fondo della galleria di derivazione di 68 m. Per il dimensionamento idraulico del pozzo si è tenuto conto delle più gravose manovre di esercizio o accidentali, sia semplici che combinate. Le due condotte forzate che corrono fuori terra e parallele hanno un diametro che varia da 4.40 m a 3.60 m per una portata massima di 104.6 m3/s.

Al piano -1 i pozzi verticali. La potenza delle turbine-pompe

Al primo piano sotterraneo si trova il piano delle riparazioni, da qui partono i pozzi verticali, che arrivano sul fondo della centrale. Qui si trovano due carroponti da 250 t e uno più piccola da 15 t. Le turbine - pompe hanno una potenza di 165 MW l’una , sono ad uno stadio e pompano circa 47 m3/s di acqua verso il lago Brasimone, che quindi è in grado di riempirsi in 6 ore con la centrale a pieno esercizio. La valvola rotativa ha un diametro interno di 2,30 metri e pesa 160 tonnellate. La girante ha un diametro di 4 metri e pesa 32 tonnellate. Gli alternatori costruiti dalla ASGEN hanno una potenza di 185 MVA l’uno, hanno 8 coppie polari, una velocità di 375 giri al minuto e sono raffreddati attraverso una circolazione forzata di aria raffreddata a sua volta dall’acqua del lago di Suviana. Motori che per l’epoca erano all’avanguardia, e che rendono la centrale di Bargi fra le maggiori al mondo per potenza unitaria.

Il percorso dell'elettricità

L’elettricità in uscita dagli alternatori ad una tensione di 17 kV viene condotta all’esterno tramite dei cavi in olio fluido, dove due trasformatori elevano la tensione a 400 kV. Per quanto riguarda l’avviamento in pompaggio come per le altre centrali di questo tipo viene utilizzato il metodo back-to-back, che consiste nel trascinamento del gruppo che deve fare pompaggio da parte dell’altro gruppo, che viene avviato in generazione. Il gruppo che deve fare pompaggio accelera fino al raggiungimento dei giri, poi effettua il parallelo con la rete, e la macchina trascinante che era stata avviata in generazione viene spenta. In seguito viene aperta la valvola rotativa, e a questo punto l’acqua comincia a salire al lago superiore. La centrale di Bargi è particolare perché può anche fare questa operazione con una macchina di un’altra centrale, cioè Suviana. In questo caso avviando in generazione un gruppo di Suviana è possibile trascinare un gruppo di Bargi, fino alla chiusura dell’interruttore e del parallelo con la rete di quest’ultimo.

Il caso di blackout

Questo impianto è inserito nel piano di riaccensione della rete nazionale in caso di black out ed è in grado di erogare la sua massima potenza nel giro di 4 minuti. La soglia dell’opera, in calcestruzzo armato, è a quota 455 metri sul livello del mare. Di fronte all’opera di presa è stato posizionato un grosso materasso per proteggere la sponda del lago dall’erosione dovuta alle forti correnti causate dal funzionamento della centrale.