Esplosione Suviana, chi sono le vittime

I morti nella tragica esplosione alla centrale idroelettrica Enel di Suviana, nel comune di Camugnano sono Mario Pisani, 73 anni, residente a San Marzano di Giuseppe ( Taranto), Vincenzo Franchina di 35 anni, residente a Sinagra (Messina) e Petronel Pavel Tanase, 45 anni, rumeno residente a Settimo Torinese.

Loro le tre vittime accertate alle ore 23,30 di oggi, 9 aprile. Si contano al momento ancora 4 dispersi, 5 ospedalizzati, 3 illesi. Per un totale di 15 persone coinvolte. Non si arrestano le ricerche, in azione i vigili del fuoco, con l'ausilio dei sommozzatori. La speranza è ancora di trovar vivo qualche altro operaio.