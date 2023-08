Esplosione in via Magazzari, ferito un operaio

Esplosione nel primo pomeriggio di oggi in via Magazzari, zona San Donato, dove i residenti sono scesi in strada dopo aver sentito un forte boato provenire da un negozio, con la serranda che è rimasta divelta a mezz'aria dalla violenza dello scoppio.

Da dentro il locale, hanno riferito alcuni testimoni, è uscito poi un soggetto con i pantaloni avviluppati dalle fiamme. Spenti gli indumenti da alcuni passanti che hanno soccorso l'uomo, questi è stato poi caricato e portato via in ambulanza, sembra in condizioni gravi.

Sul posto è poi arrivata anche la polizia. Secondo una primissima ricostruzione sembra che il soggetto fosse impiegato dentro il negozio chiuso in alcuni lavori, quando è stato investito dall'esplosione.

Lo scoppio è stato così potente da avere danneggiato anche alcune auto in sosta dirimpetto al locale, lasciando numerosi detriti sul selciato. La zona sta venendo bonificata dai vigili del fuoco.