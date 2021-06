Assalto notturno al bancomta, ma il colpo fallisce

Boato nella notte in via della Repubblica, dove si è consumato un tentativo di assalto esplosivo al bancomat della Ubi banca. I residenti sono stati svegliati intorno alle 3:30 della notte appena trascorsa. Al piano terra di una palazzina la sorpresa: il bancomat sventrato, così come gli uffici dello sportello.

I ladri però non sono riusciti a recuperare nulla di quanto sperato, e sono dovuti scappare a mani vuote proprio poco prima dell'arrivo delle pattuglie dei carabinieri. Ora il nucleo Investigazioni scientifiche sta eseguendo i rilievi del caso: dalle prime info sembra che la tecnica utilizzata sia stata quella del gas, e non la più famigerata 'marmotta'.