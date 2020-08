Esplosioni e assalto notturno a bancomat: ladri in fuga

E' andato in scena questa notte un assalto esplosivo allo sportello bancomat della banca di San Gimignano e San Prospero, in via Aldo Moro a San Lazzaro. Alcuni residenti della Cicogna e di viale Kennedy sono stati svegliati di soprassalto dai rumori delle due esplosioni che si sono susseguiti in rapida successione.

Il colpo è andato in scena alle 4:15 circa: quando sono arrivati i carabinieri, con due pattuglie dalla stazione di Castenaso e del Radiomobile di San Lazzaro, hanno visto due malviventi darsi alla fuga nella zona artigianale retrostante l'istituto di credito. Dopo un breve inseguimento a piedi però i malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Sul posto anche il reparto investigazioni scientifiche dell'Arma, che sta accertando la presenza di eventuali tracce utili alle indagini. Ancora non si sa se e in che misura l'assalto sia riuscito. La dinamica del furto sarebbe quella della doppia carica esplosiva: in pratica una prima detonazione ha aperto le porte della banca, mentre una seconda è stata fatta brillare in corrispondenza della cassaforte di carico sul lato interno del bancomat.