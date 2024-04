Esplosione centrale elettrica, il giorno dopo si continua a lavorare senza sosta | DIRETTA

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L'esplosione, l'incendio e poi il crollo, hanno trasformato in un inferno la centrale idroelettrica di Bargi, sulla sponda sud del bacino artificiale di Suviana, nel territorio di Camugnano, sull'Appennino bolognese. Qui dalle 14.30 circa di ieri, 9 aprile, si lavora senza sosta. Stamane continuano le ricerche dei quattro dispersi, mentre le speranze di trovarli in vita scemano col passare delle ore.

A quanto si sa al momento, tutto sarebbe partito dall'esplosione della turbina al piano interrato -8 dell'impianto dell'Enel Green Power, dove erano in corso dei lavori di manutenzione. L'esplosione ha causato un crollo e l'inondazione dei piani inferiori.

I soccorsi, Vigili del fuoco e ambulanze, sono arrivati immediatamente: sono stati individuati tre corpi senza vita,, un consulente e due lavoratori di ditte esterne, mentre altri 5 operai, rimasti feriti, sono stati trasportati negli ospedali Sant'Orsola di Bologna, di Parma e di Cesena in gravi condizioni. Il più grave sarebbe un 42enne di Camugnano, ricoverato al Bufalini.

Chi sono le vittime

Mario Pisani, 73 anni, residente a San Marzano di Giuseppe (Taranto), Vincenzo Franchina di 35 anni, residente a Sinagra (Messina), che lascia la moglie e un figlio appena nato, e Petronel Pavel Tanase, 45 anni, rumeno residente a Settimo Torinese.

Bonaccini: "Il dolore sovrasta, ma la sicurezza sul lavoro deve diventare priorità"

"L'esplosione alla centrale idroelettrica è una tragedia che lascia senza parole e che ha sconvolto nel profondo tutta la comunità emiliano-romagnola. Alle vittime, alle loro famiglie, così come ai feriti, trasportati in varie strutture ospedaliere, va la vicinanza e il cordoglio di tutta la Regione" ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che ieri sera ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Abbiamo messo immediatamente a disposizione tutte le nostre strutture, a partire dalla Protezione civile - informa - Bisognerà conoscere le ragioni di quanto successo. Adesso il dolore sovrasta ogni cosa, ma non dimentichiamoci che la sicurezza sul lavoro deve diventare nei fatti la priorità per il Paese". Le strutture dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile sono state attivate e messe a disposizione dei Vigili del fuoco e delle Forze dell'ordine impegnate nelle delicate operazioni di assistenza ai feriti e di ricerca dei dispersi. Allestite anche tre torri faro da esterno e cinque sistemi di illuminazione di emergenza da interno. I feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Parma, Cesena, Bologna e Pisa.

La diretta del 10 aprile

Aggiornamento delle ore 8 - Vigili del fuoco a lavoro tutta la notte

Oltre 60 vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di ricerca che sono andate avanti tutta la notte in condizioni davvero difficili con squadre ordinarie e sommozzatori in azione all’interno della struttura, mentre l'acqua sta salendo all'interno dei locali della centrale.