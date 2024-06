Espropri per area verde? Il comitato: "Sui colli mancano anche i bus"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Ieri sera al consiglio di quartiere del Porto Saragozza è stato approvato un ordine del giorno della

maggioranza, che mira a creare un’area ricreativa verde più grande rispetto agli attuali parchi, connettendoli tra loro ‘il più possibile in accordo con i proprietari’, invitando il comune a dichiarare l’infrastruttura di interesse pubblico". Per Comicolli - Comitato per la tutela del Colli bolognesi - si tratta di "non tanto velato parlare di espropri - mentre - il richiamo al progetto impronta verde, sulla carta ancora non esiste".

Il comitato lamenta lo scarso coinvolgimento nelle commissioni congiunte (S. Stefano, Savena e Porto Saragozza) degli ultimi anni sul tema della collina "quindi questo odg arriva senza alcun coinvolgimento dei residenti. Presumibilmente lo stesso testo di proposta giungerà al tavolo dei consigli del S. Stefano e al Savena".

"Area carente si servizi pubblici"

Comicolli fa notare che nel testo dell’odg "la collina viene indicata come mera zona di svago per la cittadinanza senza tenere conto - osservano - che è un’area abitata da residenti, preda spesso di malintenzionati e quindi poco sicura, carente se non addirittura priva di servizi pubblici (fibra, metanizzazione ma soprattutto autobus - secondo la “città 30” ogni area dovrebbe essere raggiungibile in bus, bicicletta o piedi in 10’ - impossibile in collina, spesso neppure coperta dal trasporto pubblico!)". Il comitato chiede il miglioramento e l'incentivazione del trasporto pubblico e privato di gruppo – per le attività commerciali – quali le navette private: "Mettendo da parte gli schermi ideologici - specifica - l’obiettivo deve essere solo il miglioramento della viabilità in zona collinare nel rispetto di tutti preservando quel fragile equilibrio che permea la nostra collina affinché uomo, flora e fauna convivano con serenità".

"Regole severe"

Inoltre, scrive il comitato "i residenti sono sottoposti a regole urbanistiche molto severe che non consentono pressoché nulla, senza incorrere in procedimenti anche penali, e sono sottoposti a severi controlli da parte di una amministrazione abituata invece a derogare sempre dalle regole nelle sue realizzazioni. Se hanno innalzato recinzioni attorno alle loro proprietà lo hanno fatto in maniera legittima, soprattutto per tentare di difendere le proprie famiglie dalla paura di furti e rapine che accadono quotidianamente" pertanto gli espropri sarebbero "non per motivi di interesse pubblico ma sostanzialmente ludici".

"Il verde non esiste solo nelle prime colline bolognesi"

"Il verde non esiste solo nelle prime colline bolognesi" ovvero il "piacere di passeggiare è un obiettivo che può essere tranquillamente conseguito senza pretendere il passaggio attraverso le proprietà private, peraltro già vessate da svariati vincoli. La proprietà privata è un diritto costituzionalmente garantito, la residenza in alcune aree non deve essere considerata un privilegio da punire" attacca il comitato.

La proposta di Comicolli

La proposta di Comicolli in tema di “viabilità e sicurezza si integra con gli annunciati interventi

(per ora solo ipotizzati in conferenza stampa) sulla segnaletica previsti dal Comune che, di fatto, impongono limiti di velocità inferiori ai 50km/h e, in alcuni punti, ai 30 km/h".

Comicolli con i suoi "punti imprescindibili" chiede alla pubblica amministrazione di reperire i fondi necessari alla realizzazione di

ulteriori misure progettuali atte a:

1) porre in sicurezza la mobilità dolce, favorirne l’integrazione con i veicoli motorizzati in un contesto di

serena e consapevole promiscuità

2) garantire l’incolumità di tutte le utenze

3) preservare l’assetto idrogeologico della collina,

4) garantire la fruibilità delle strade nei periodi di maggiore afflusso

5)ridurre i rischi di incidenti con la fauna selvatica

Non son soddisfatti i membri del comitato del risultato dell'incontro con l'assessora Valentina Orioli (nuova mobilità, infrastrutture, trasporto pubblico locale, Città 30, tutela dei beni culturali e giardini storici - ndr): "Riteniamo inutile ridisegnare con righe gialle delle piazzole di fermata del bus, quando

a) non esistono corse sufficienti per i residenti,

b) non esiste illuminazione,

c) non esiste sede sicura per l’attesa,

d) non esiste la pensilina che ripara dalla pioggia.

Il tutto su strade ove di fatto – alla riapertura della fondovalle Savena – sfreccerà nuovamente un intenso

traffico, atto a evitare le pastoie della città 30 con una nuova rinnovata tangenziale sud".

Studio sulla viabilità

Allo scopo di testare una viabilità collinare modificata secondo i principi indicati, il comitato sta predisponendo lo studio di un’area sperimentale che comprende il tratto da Via delle Lastre sino alla porzione di Via Cavaioni che, dall’intersezione con Via di Sabbiuno, raggiunge il parcheggio del Parco Cavaioni. Lanalisi va dal ciglio strada drenante, alla segnaletica, alle barriere di sicurezza, alla realizzazione di attraversamenti faunistici per roditori di piccola taglia (scoiattoli, etc) e all'installazione di sistemi elettronici di tipo Animal-Vehicle Collision (AVC) che riducano il rischio di collisione con animali di grande e piccola taglia.

"Rifacimento del parcheggio di Parco Cavaioni"

Tra le propote del comitato anche il rifacimento del parcheggio di Parco Cavaioni "da ripensare in una ottica green, migliorando quindi la sicurezza e l’accessibilità per disabili e utenze deboli; il miglior utilizzo dei parcheggi collinari potrebbe concretizzarsi attraverso la posa a valle, ovvero prima dell’ingresso nella via che porta alla collina, di pannelli aggiornati in tempo reale, indicanti il numero di parcheggi (Montedonato, Cavaioni, Monte Paderno, Villa Ghigi, S Luca) disponibili, e il numero di stalli liberi, venendo così a chiarire all’utenza, prima di salire in collina, la concreta possibilità di parcheggio, e cosi da indurre eventuali utenti a preferire altri mezzi per raggiungere la collina in caso di indisponibilità di stalli".