Espropri Passante, il Codacons convoca i proprietari per gli indennizzi

Il Codacons Emilia-Romagna mette nel mirino gli espropri per la realizzazione del Passante di Bologna. E così ha deciso di convocare "tutti i proprietari di immobili interessanti dal passaggio" dell'opera, per avere la certezza che "gli indenizzi prospettati a fronte degli espropri siano di importi adeguati al sacrificio richiesto al singolo cittadino, cosa che spesso non avviene se non a fronte di un confronto" tra gli enti e il cittadino coinvolto, il quale "ha necessità di essere affiancato da tecnici del settore".

Insieme alle associazioni 'Espropriato e soddisfatto' e Sb Etica, il Codacons, riporta l'agenzia Dire, si propone anche di fare sopralluoghi per definire la "congruità" degli indennizzi. In cambio, il Codacons chiede l'iscrizione all'associazione. Se l'indennizzo sarà valutato giusto, all'associazione "nulla sarà dovuto" per il suo lavoro.

Se invece il cittadino, dopo l'intervento del Codacons, avrà un risarcimento più alto, il Codacons chiede "un premio in percentuale sul maggior importo ottenuto a titolo di indennità di esproprio, come corrispettivo per l'attività prestata". Per illustrare la proposta, l'associazione ha organizzato un'assemblea pubblica il prossimo 25 luglio al Quartiere Borgo-Reno.