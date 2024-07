Immigrazione, a giugno espulsi undici irregolari

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La questura di Bologna ha riferito che nel mese di giungo ha espulso undici persone irregolari sul territorio, le quali si aggiungono alle dieci già rese note relativamente al mese di maggio. Si tratta di soggetti pregiudicati, posti al vaglio dell’Ufficio immigrazione della questura.

La questura scrive che “nel mese di giugno il questore, a seguito dell’attività del suddetto Ufficio, ha emesso undici accompagnamenti alla frontiera aerea di Bologna nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari irregolari, non muniti di documenti validi al soggiorno nel nostro Paese. Nella maggior parte dei casi questi soggetti sono risultati gravati da reati contro il patrimonio, come furto, rapina aggravata, ricettazione, perlopiù consumati in piazza XX Settembre e nell’area del centro storico”.

Nello specifico, sono stati individuati alcuni irregolari gravati da reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. In un caso, un 35enne è risultato gravato da una condanna definitiva emessa dal tribunale di Modena per violenza sessuale, e per possesso e fabbricazione di documenti falsi.