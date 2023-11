Numerosi precedenti, tra cui violenza sessuale: 26enne espulso dall’Italia | VIDEO

Un uomo di 26 anni, straniero, è stato colpito dalla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale per i molti reati commessi tra il 2017 e il 2023. Molti precedenti erano reati contro la persona, tra cui un tentativo di violenza sessuale per il quale l’uomo, nel 2020, è stato colto in flagrante e successivamente condannato a 2 anni e 10 mesi. Per questo, il 26enne è stato accompagnato ieri nel CPR di Gradisca d’Isonzo.

I numeri dell’ufficio immigrazione

La vice questora Elena Jolanda Ceria ha incontrato la stampa per fare un punto sull’attività dell’ufficio immigrazione. Come reso noto, dal 1° gennaio del 2023 sono state eseguite 450 espulsioni, di cui solamente 157 con accompagnamento ai CPR e 39 con accompagnamento direto alla frontiera. Nelle ultime due settimane, l’80% di coloro che sono stati trattenuti o accompagnati presentava un pregresso penale per reati contro la persona, tra cui alcuni casi di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia.

Nel frattempo, la vice questora ha fatto sapere che i tempi di attesa dell’ufficio immigrazione sono di fatto dimezzati rispetto al 2022 – tre mesi di media rispetto ai sei mesi dello scorso anno – a fronte di un raddoppio delle pratiche – oltre 1.500 nel 2023 rispetto alle 800 del 2022 –.