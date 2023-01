Espulsioni, la Questura di Bologna fa il punto: "Da inizio anno una media di due al giorno"

La Questura di Bologna nei primi giorni del 2023 (dall'1 al 13 gennaio) ha eseguito 26 provvedimenti di espulsione nei confronti di stranieri irregolari che hanno commesso reati. In una decina di casi si è trattato di accompagnamenti al Centro di permanenza e rimpatrio, quattro sono rimpatri immediati con accompagnamento in frontiera e i restanti sono ordini di espulsione. La Polizia ha spiegato che i reati commessi sono mediamente legati al patrimonio o alla resistenza a pubblico ufficiale e che la provenienza per la maggior parte dei casi è dal Marocco e dalla Tunisia.