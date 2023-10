Fa la spesa con il bimbo e fa arrestare il ladro

Un poliziotto fuori servizio ha contribuito all'arresto di un uomo, che dovrà rispondere di tentata rapina impropria aggravata.

E' accaduto all'interno del supermercato Esselunga Santa Viola, in via Emilia Ponente, poco dopo le 17.30 di due giorni fa, quando l’agente, che stava facendo la spesa con in braccio il figlio piccolo, ha notato l’agitazione della cassiera, alla vista di uomo con un cappellino. Il poliziotto non è intervenuto, ma ha chiamato la centrale operativa che era già stata allertata dal personale del negozio.

Quando però è partito uno spintone, ha letteralmente consegnato il bimbo a un dipendente, si è qualificato e ha fermato l'uomo, cittadino tunisino 24enne, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Nello zaino sono stati infatti trovate 8 bottiglie di liquore per un costo totale di 200 euro e, visti i precedenti, il 24enne è stato arrestato e portato alla Dozza.