Ruba all'Esselunga poi picchia la vigilante: arrestata

Non voleva pagare auricolari e power bank per oltre 200 euro, così ha pensato di uscire dal centro commerciale e aggredire una addetta alla vigilanza.

E' accaduto nel pomeriggio di ieri, 8 settembre, al supermercato Esselunga di via Guelfa, dove una addetta alla vigilanza 51enne ha notato una donna inserire i prodotti in una borsa per poi avviarsi all'uscita senza passare dalle casse. Quando le ha chiesto conto, è stata aggredita con pugni e schiaffi.

Al supermercato è arrivata la polizia che ha arrestato la ladra, 40enne italiana con precedenti specifici e senza fissa dimora, per tentata rapina.

Un altro rapinatore è stato arrestato sempre nel pomeriggio di ieri in via San Donato: inseguito dal negoziante dopo il furto, lo ha preso a bastonate fratturandogli il gomito.