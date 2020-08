Cento euro di alcolici nel carrellino e cerca di uscire senza pagare: al supermercato arriva la Polizia

E' stato denunciato per tentato furto aggravato il 44enne di origini marocchine che ieri è andato all'Esselunga di via Emilia Ponente con l'intenzione di fare scorta di alcolici a spese del supermercato: ha infatti riempito il suo carrellino di bottiglie per un totale di 100 euro circa e ha tenatto di uscire varcando la cassa chiusa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Naturalmente è stato notato e fermato e sul posto è intervenuta la Polizia, che lo ha denunciato in stato di libertà. Sulla sua fedina penale una serie di precedenti.