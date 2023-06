Estetista con la Naspi e fotografo 'in nero': nei guai marito e moglie sconosciuti al fisco

La Guardia di Finanza di Bologna ha individuato due coniugi di origine romena, residenti in provincia, che esercitavano, a partire dal 2019, l’attività di estetista e di fotografo, ma sono sconosciuti al fisco.

Le Fiamme Gialle li hanno identificati, a seguito di un monitoraggio dei social network: è emerso che l’estetista esercitava la sua attività in casa, senza autorizzazione, anche interventi di “trucco semi-permanente”, rilasciando, a fronte dell’incasso, ricevute e buoni di consegna di una associazione culturale "di facciata", fanno sapere i finanziari "in questo modo ha occultato al fisco guadagni per un importo superiore ai 100.000 euro".

I finanzieri, sempre nella loro abitazione, hanno trovato file e materiale vario, relativi a servizi fotografici realizzati in occasione di cerimonie, soprattutto matrimoni, realizzati dal marito, completamente "in nero".

L’estetista ha guadagnato anche una denuncia per l’indebita percezione di oltre 14.000 euro di indennità di disoccupazione (NASPI), incassata nel periodo in cui prestava la propria attività lavorativa irregolare, con contestuale segnalazione all’INPS per il recupero di tale somma di denaro. on è mancata la multa, per la mancata istituzione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti prevista dal Codice dell’Ambiente.

"L’attività costituisce, nel caso di specie, esempio dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, esercitata anche attraverso un’attenta analisi dei social media più noti, e alle situazioni di spreco di denaro pubblico a danno del bilancio statale e di indebito accesso a prestazioni assistenziali e a misure di sostegno al reddito, capaci di generare iniquità e minare la coesione sociale" osserva la Guardia di Finanza.

L'operazione delle Fiamme gialle segue di pochi giorni, l'azione del Questore di Bologna che ha emesso un decreto di sospensione delle attività di un circolo privato situato in via Boldrini dove era stata accertata la prestazione lavorativa di una minore e di otto lavoratori senza regolare contratto, in altre parole "in nero".