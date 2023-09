“Dacci 30 euro o ti facciamo picchiare”: due giovanissimi denunciati dai Carabinieri

Due giovani, di 18 e 16 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri per estorsione in concorso.

I fatti risalgono al pomeriggio di martedì 19 settembre, quando una signora sulla cinquantina, si è presentata dai Carabinieri denunciando un’estorsione subita dal figlio 12enne all’interno di un centro culturale della provincia di Bologna. Come riferito dalla donna, due ragazzi avevano intimato al ragazzino di consegnarli 30 euro, o che altrimenti avrebbero chiamato un ragazzo del Pilastro per picchiarlo. Il 12enne, senza soldi con sé, è stato derubato della felpa ma poi, su insistenza dei due, era tornato a casa per prendere i soldi ed era ritornato al centro culturale pe consegnarli ai due.

La madre del ragazzino, appresa la notizia, si è diretta al centro culturale e, una volta individuati i due ragazzi, che si trovavano ancora lì, ha chiamato i Carabinieri. Identificati dall’Arma, i due giovani hanno riferito di aver già speso i soldi per comprare cibo, birra e per delle scommesse sportive. Il ragazzo di 18 anni e quello di 16 anni sono stati quindi denunciati per estorsione in concorso.