Nella notte del 25 dicembre è morto a 87 anni Eugenio Riccomini, storico dell'arte e uomo di cultura di Bologna che fu, tra le altre cose, assessore alla cultura e due volte vicesindaco.

Nato a Nuoro il 5 maggio 1936, Riccomini si formò all'Ama Mater, dove si laureò in Lettere moderne preparando gli esami di Stefano Bottari e Carlo Volpe. Nel 1967 lavorò alla soprintendenza alle gallerie di Bologna: la sua ricerca e catalogazione di dipinti barocchi portò alla pubblicazione di importanti volumi. Collaborò anche con Cesare Gnudi e insieme a lui guidò il restauro del portale di Jacopo della Quercia della basilica di San Petronio.

Famose sono le conferenze che tenne tra il 1983 e il 1984 per divulgare la storia dell'arte ai più giovani, studiosi e non. Gli appuntamenti furono un'idea dell'attuale assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori ed erano rivolti ai ragazzi e alle ragazze dai 17 ai 25 anni. Ebbero successo, tanto che Riccomini le ripropose nel 1993 e nel 2008.

Fu assessore alla Cultura e vicesindaco nelle Giunte di Renzo Imbeni negli anni '80 e consigliere comunale dal 1970 al 1995. Tra il 1995 e il 2001 è stato anche direttore dei Musei civici d'arte antica di Bologna, e curò mostre anche a New York e Los Angeles. La sua dedizione e passione per l'arte fu riconosciuta nel 2001 con il conferimento dell'Archiginnasio d'oro.

Il cordoglio di Matteo Lepore

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Riccomini: "Esprimo, a nome mio e del Comune di Bologna, le più sentite condoglianze alla famiglia e ai tanti amici di Eugenio Riccomini - ha scritto in una nota -. Un gigante che amava Bologna, che come la fontana del Giambologna ci ha educato ad amare la bellezza della nostra città. Ti immagino sul ponteggio di una cupola a rimirare i dettagli dell’affresco più bello".

Felicori e Bonaccini: "Figura importante"

"Con Eugenio Riccomini scompare una figura importante per la cultura nella nostra regione". Così il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l'assessore Mauro Felicori ricordano lo studioso 87enne, "orgogliosamente funzionario pubblico, particolarmente attento al Sei e Settecento. I suo programma di divulgazione artistica gli ha dato una grande popolarità - concludono -. Ai suoi familiari vanno la massima vicinanza e le più sentite condoglianze della Regione Emilia-Romagna e di tutta la comunità”.