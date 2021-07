Finale europei 2021 Italia-Inghilterra, Merola firma ordinanze e ricorda: "Non accalcatevi"

Un appello e un'ordinanza. Il sindaco Virginio Merola prepara la città alla finale degli europei di domenica sera, con Italia e Inghilterra impegnate a Wembley.

L'appello è questo: "Ci sono ancora i contagi" chiosa Merola, che chiede quindi a tutti di "continuare a tenere questa benedetta mascherina e non stare accalcati". I contagi, spiega il primo cittadino, "stanno riprendendo, abbiamo davanti un'estate in cui tutti siamo molto contenti di stare all'aperto, probabilmente non ci sarà -almeno me lo auguro- un aumento dei ricoveri in terapia intensiva, ma faccio presente che se si diffonde il contagio e aumentano i casi di isolamento avremo un ennesimo rallentamento dell'economia".

Altra parte, quella delle ordinanze. Per la sera di domenica 11 luglio tre diverse ordinanze introducono per domenica nuove regole "sulla vendita e detenzione di bevande, sullo scoppio di fuochi pirotecnici e petardi e sull’allungamento dell’orario dei T-Days" cita una nota del Comune, che dettaglia così: