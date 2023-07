Cus Bologna campione all’Europeo universitario di basket

Basket city è basket city, c’è poco da fare. Anche per chi, magari, non è bolognese dalla nascita, ma c’è diventato venendo a studiare all’Alma Mater. Il filo rosso che collega Bologna, il basket e l’Università è il Cus Bologna, la squadra universitaria di basket maschile, che la sera di domenica ha vinto per la quarta volta il titolo europeo universitario. La squadra, che negli ultimi anni ha imposto il proprio dominio il torneo, ha vinto per 93-78 contro i lituani della Vytautas Magnus University.

A completare la festa in Portogallo, ad Aveiro – dove si è giocato l’Europeo – anche il terzo posto delle ragazze: Politecnico di Madrid battuto 75-63 e miglior piazzamento di sempre nel torneo.