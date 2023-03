Accompagnarono Paola a morire in Svizzera: fissata udienza sulla richiesta di archiviazione

C’è una prima data in cui verrà valutata la richiesta di archiviazione formulata dal procuratore Giuseppe Amato lo scorso mese nei confronti di Felicetta Maltese, Virginia Fiume e Marco Cappato. I tre, indagati per il reato di “aiuto al suicidio”, si erano autodenunciati il 9 febbraio scorso, tre giorni dopo aver accompagnato la signora Paola, bolognese, affetta da una forma avanzata di parkinsonismo atipico, in Svizzera per la morte volontaria tramite autosomministrazione di un farmaco letale. A quel punto, la Procura li ha iscritti per istigazione e assistenza al suicidio e poi, in tempi brevissimi, ha chiesto l’archiviazione del loro fascicolo.

Amato e la richiesta di archiviazione

Il procuratore capo, infatti, a partire dalla sentenza della Consulta nel caso di Dj Fabo, ha ritenuto di dare "una interpretazione estensiva del parametro della sottoposizione della persona interessata a trattamenti di sostegno vitale" estendendo anche "a situazioni ulteriori rispetto al collegamento della persona con un macchinario che ne assicuri la persistenza delle funzioni vitali”.

La delicata questione verrà affrontata il prossimo 29 marzo, data fissata dal gip del Tribunale di Bologna Andrea Salvatore Romito per una prima udienza in camera di consiglio. Una decisione molto attesa, quella che dovrà prendere il giudice, dopo la scelta di Amato, non affatto scontata e già da alcuni definita “storica”, di chiedere l’archiviazione per Maltese, Fiume e Cappato, per aver aiutato la donna a ottenere la morte volontaria, pur essendo priva del requisito del “trattamento di sostegno vitale” richiesto dalla Corte costituzionale per poter accedere legittimamente in Italia al cosiddetto suicidio assistito.

"Sarà una ulteriore occasione per chiarire come la nostra azione di disobbedienza civile punta alla attenzione di diritti fondamentali della persona fino alla fine della vita. Affronteremo l’udienza con fiducia e comunque con rispetto, qualunque debba essere la decisione della magistratura", il commento di Cappato, tesoriere dell'associazione "Luca Coscioni" e rappresentante legale di "Soccorso Civile".