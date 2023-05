Nel Bolognese sono 2.121 gli evacuati. Ancora interrotte 32 strade provinciali e sei statali

Poco meno della metà degli evacuati nel Bolognese sono riusciti a rientrare nelle loro abitazioni. Erano in tutto 4.616 gli sfollati all’inizio dall’emergenza maltempo, ora le persone fuori di casa sono scese a 2.121. "Ci risultano varie persone ancora isolate in alcuni Comuni", ha spiegato in Consiglio comunale il sindaco della Città metropolitana Matteo Lepore, che ha citato le situazioni di maggiori difficoltà ancora presenti a Monterenzio e Castel del Rio.

Le strade interrotte

Anche la situazione delle strade resta ancora difficile: quelle provinciali chiuse o interrotte sono 32 (14 con senso unico alternato o con altre limitazioni), quelle danneggiate 52, per 150 milioni di euro di danni. “Una stima del tutto prudenziale”, ha sottolineato Lepore. Ancora interrotte le strade statali (di competenza dell’Anas) Passo Brasa, Porrettana (a Marzabotto e a Sasso Marconi), Futa (a Loiano e a Monte San Pietro), San Vitale (Medicina), Trasversale di pianura e Fondovalle Savena.

Volontari e raccolta fondi

Sul fronte dei volontari, più di 300 sono stati già attivati e in molti si stanno spostando verso i Comuni della Romagna in maggiore sofferenza. Mentre riguardo alla solidarietà, Comune e Città metropolitana per il momento hanno deciso di non avviare raccolte di beni perché Protezione Civile, Regione e sindaci romagnoli “ci hanno indicato che al momento non ci sono necessità”, e quindi, ha detto Lepore, in questa fase “noi ci limitiamo a raccogliere i fondi”. La raccolta fondi bolognese, in particolare, sarà utilizzata in favore di "famiglie bisognose e persone che hanno necessità impellenti, ma ci servirà anche sul medio e lungo periodo per affrontare le situazioni di povertà o disagio che verranno a crearsi". Lepore ha poi chiesto al Governo di “nominare un commissario straordinario”, e di lavorare sul fronte europeo, perché “sarà fondamentale l'accesso alle risorse del fondo di solidarietà dell'Ue".