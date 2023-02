Ai domiciliari per l'omicidio stradale di via Azzurra, evade e viola divieto di avvicinamento all'ex

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 39enne italiano, con l’accusa di evasione e violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. E’ successo ieri sera, intorno alle 20, quando i Carabinieri sono stati informati che un uomo e una donna stavano litigando presso un esercizio pubblico, a Bologna in via Vittorio Bottego.

Raggiunti dai Carabinieri, i due sono stati identificati nel 39enne italiano e nella sua ex, una coetanea marocchina residente in Provincia. Alla vista dei militari l’uomo, ha ammesso di essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ma di avere in quel momento ricevuto un permesso per uscire di casa.

I Carabinieri non hanno però creduto alle sue affermazioni e dopo aver approfondito il controllo, hanno accertato che lo stesso era stato arrestato per l’omicidio stradale commesso a Bologna il 22 ottobre, nella cui circostanza perse la vita una 82enne bolognese deceduta in via Azzurra.

A seguito di quell’arresto, dopo circa un mese, il 39enne, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti, violenza privata, furto, guida sotto l’influenza dell’alcol, porto di armi e oggetti atti ad offendere e maltrattamenti in famiglia, era stata ammesso agli arresti domiciliari e successivamente colpito anche dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, a seguito della querela ricevuta per aver picchiato l’ex compagna (con cui aveva avuto una breve relazione sentimentale iniziata nel 2021).

Nei confronti dell’arrestato la Procura della Repubblica di Bologna ha fissato per questa mattina l’udienza del processo con rito direttissimo.