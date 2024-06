Evade dai domiciliari e aggredisce due persone a casa loro: 54enne arrestato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Era agli arresti domiciliari, ma questo non lo ha fermato. I carabinieri della sezione radiomobile di Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un 54enne italiano, noto alle forze dell’ordine, per evasione, minaccia e danneggiamento.

L’uomo, nonostante fosse soggetto ad una misura del Tribunale di Modena, è uscito di casa per andare nell’appartamento di altre due persone, un 66enne ed un 37enne, entrambi italiani, che ha aggredito sia fisicamente sia verbalmente. Subito dopo, il 54enne si è allontanato e le sue vittime hanno chiamato il numero di emergenze 112 e hanno raccontato ai carabinieri l’accaduto.

I militari hanno raggiunto la casa del 54enne e hanno trovato l’uomo, in evidente stato di agitazione. Nel frattempo, le due persone aggredite si sono recate presso gli uffici di Polizia per sporgere denuncia. I carabinieri hanno quindi arrestato il 54enne che, al termine del processo per direttissima, è stato portato al carcere della Dozza.