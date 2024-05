Evasione e bancarotta: dopo 10 anni il sequestro è definitivo | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno dato esecuzione a un decreto di confisca per 15 milioni di beni emesso dal Tribunale di Milano - Sezione Autonoma Misure di Prevenzione ai sensi della normativa Antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) nei confronti di un imprenditore settantenne, residente nel Principato di Monaco, ma domiciliato nel pavese e con interessi imprenditoriali nella provincia di Bologna.

Il provvedimento arriva alla fine di una lunga vicenda giudiziaria, iniziata nel 2014 che ha portato alla condanna, in primo grado, alla reclusione per 6 anni per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e omessa dichiarazione.