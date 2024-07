È stato ritrovato a Parma il minorenne evaso dal carcere del Pratello

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo dieci giorni di latitanza, è stato ritrovato a Parma il minorenne che martedì 2 luglio era evaso dall'Istituto penale per minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna. Il ragazzo, di origine tunisina, era in stato di arresto per rapina. Secondo quanto riportano fonti nelle forze dell'ordine, si è presentato a un comando cittadino dei Carabinieri e si è consegnato di sua spontanea volontà accompagnato dal suo avvocato. Il giovane starebbe bene e nelle prossime ore verrà riportato all'interno del carcere bolognese.

Il ragazzo era fuggito dalla sua cella dopo una serie di episodi di disordine che si erano registrati nei giorni precedenti tra le mura dell'istituto in via del Pratello, come denunciato dai sindacati della polizia penitenziaria. Il carcere minorile di Bologna non è nuovo a evasioni: l'ultima risaliva a settembre dello scorso anno, quando un detenuto è saltato nel cortile della struttura per poi scappare prima di essere rintracciato dalla Polizia penitenziaria. Soltanto ad aprile gli agenti avevano scoperto un buco nel muro all'interno di una delle celle, abbastanza largo e profondo da far pensare a un piano di fuga.