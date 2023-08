Evade dai domiciliari dopo la rapina, catturato all'autostazione

I Carabinieri, nel pomeriggio di ieri, domenica 20 agosto, hanno tratto in arresto in flagrante un evaso dagli arresti domiciliari: su tratta di un 21enne nato e residente a Città di Castello (PG).

Il ragazzo, arrestato il giorno di ferragosto a Bologna per il reato di rapina, su disposizione del Tribunale felsineo era stato ammesso alla misura alternativa degli arresti domiciliari in sostituzione della detenzione in carcere.

Incurante di quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, nella tarda mattinata di ieri si è allontanato dall’abitazione, così come accertato a seguito di un controllo del personale della Stazione Carabinieri.

I militari, dopo aver allertato la Centrale Operativa, hanno immediatamente avviato le ricerche dell’evaso

rintracciando il giovane dopo circa due ore in località Sansepolcro (AR) nei pressi dell’autostazione.

Immediatamente fermato, il 21enne è stato arrestato per il reato di evasione e, su disposizione

dell’Autorità Giudiziaria, ricollocato agli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.