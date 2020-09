Evaso dal carcere di Porto Azzurro: ergastolano catturato alla stazione di Bologna

A.R., detenuto ergastolano e ammesso al lavoro all’esterno, il 26 settembre scorso non aveva fatto rientro nella Casa di Reclusione di Porto Azzurro e questa mattina è stato catturato a Bologna.

Il 58enne palermitano, stava scontando la pena dell’ergastolo per omicidio ed altri delitti, era uscito dal carcere come tutti i giorni per svolgere attività lavorativa e sarebbe dovuto rientrare entro le 23 per trascorrere la notte. Non avendolo visto rientrare, la Polizia Penitenziaria della Casa di Reclusione di Porto Azzurro ha subito lanciato l’allarme e sono iniziate le ricerche.

Coordinati dalla Procura di Livorno, gli investigatori hanno rintracciato l’evaso alla stazione di Bologna, in procinto di partire per Milano alle prime ore della mattina, così l’uomo è stato accompagnato alla Casa circondariale di Bologna, da dove sarebbe già evaso in precedenza, nel 2010.

Le indagini sono state svolte in sinergia con i carabinieri dal NIC della Polizia Penitenziaria, che nella sua azione investigativa ha operato con il supporto di alcune unità del Reparto di Polizia Penitenziaria di Bologna, alle dipendenze del Nucleo Regionale del NIC dell’Emilia Romagna.