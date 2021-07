Portici Patrimonio Unesco, stasera l'omaggio in piazza Maggiore

Cerimonia in piazza questa sera a Bologna per celebrare il riconoscimento Unesco per i Portici.

Alle 21.30, sul palco di 'Sotto le stelle del Cinema', è stato organizzato un omaggio per il nuovo patrimonio dell'umanità. Saranno presenti il sindaco Virginio Merola, la vicesindaca Valentina Orioli e l'assessore alla Cultura Matteo Lepore. Previsto inoltre un videomessaggio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.