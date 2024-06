Ex aree militari abbandonate, a che punto siamo con la riqualificazione

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Protocolli d’intesa, interlocuzioni, progetti più o meno definiti. È lunga la partita tra Bologna e le proprietà delle ex caserme abbandonate che costellano la città. Un tema, quello dei siti militari dismessi, riaffiora quando una delle due parti fa un passo in avanti, oppure quando vengono occupati per organizzare feste non autorizzate. Stavolta l’argomento è stato oggetto dell’ultima Commissione consiliare, dove l’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani ha fatto il punto della situazione dopo la richiesta di udienza conoscitiva avanzata dalla consigliera di Fratelli d’Italia Paola Francesca Scarano.

Ex Caserme Masini, Mazzoni e Sani

È certo l’uso temporaneo del cortile dell’ex Caserma Masini in via Orfeo, che prima dello sgombero ospitava il centro sociale Làbas. A luglio di un anno fa il Comune ha ottenuto in comodato d’uso da Cassa depositi e prestiti lo spazio esterno con l’obiettivo di avviare nuovi progetti. Ora si attende che il ‘percorso di programmazione condivisa’ porti a individuare gli enti e le associazioni che dovranno farlo. Sempre Cassa depositi e prestiti possiede anche le ex caserme Mazzoni e Sani in Bolognina. Anche per queste con la proprietà, spiega Laudani, “c’è un accordo di programma la cui definizione è quasi ultimata, manca solo la relazione di sostenibilità economico-finanziaria”, dopo la quale dovrebbe partire l’iter di discussione e approvazione del progetto per riqualificare tutte e tre le aree.

Il futuro dei Prati di Caprara

Salvaguardare il bosco a ovest e rigenerare l’area a est è invece l’ambizione riservata ai Prati di Caprara, area di proprietà di Invimit sulla quale, negli anni, si sono susseguiti diverse idee tutte abbandonate. Secondo quanto riportato dall’assessore, avanza l’ipotesi della concessione gratuita mentre insieme al Cnr è stato avviato uno studio per rendere fruibile da parte dei cittadini la porzione est.

Laudani: "Prezzi immobili troppo alti". Il futuro dell'ex Stamoto e Perotti

“Riqualificare un’area militare è molto complicato – ha spiegato l’assessore –. I nodi da sciogliere sono quelli della sostenibilità economica e della destinazione d’uso: i valori degli immobili sono altissimi e le società li hanno messi a bilancio, così non vogliono registrare minus-valenze. C’è poi la destinazione dell’area riqualificata, che noi vorremmo sia prevalentemente di tipo abitativo con nuove residenze sociali e universitarie”.

Sarà il destino della Stamoto e della Perotti? Anche qui continua l’interlocuzione con il Demanio. L’amministrazione vorrebbe trasformare la Perotti in un grande parco pubblico con nuove case. Il sito è stato candidato al bando internazionale di rigenerazione urbana ‘Reinventing Cities’, a cui aveva partecipato anche lo scorso anno con il progetto per l’ex scalo Ravone. Il Demanio ha anche avviato la mappatura di tutti i beni immobili che possiede nelle città d’Italia, che permetterà anche a Bologna di sapere con esattezza quante e in che condizioni sono le strutture giacenti sul suo territorio. Sull'ex Stamoto, spesso additata come luogo di degrado, poco tempo fa il sindaco Matteo Lepore ha dichiarato l'intenzione di "metterla a posto, costi quel che costi".

Luca Dondi di Nomisma: "Residenze e scuole sono meno redditizie"

A fare ulteriore luce sulle difficoltà di riuscire a dare nuova vita alle ex caserme è anche Luca Dondi dall’Orologio, amministratore delegato di Nomisma. Da qualsiasi parte si tiri la discussione, alla fine c’entrano soprattutto i soldi, spiega Dondi: “I valori dell’immobile sono irragionevoli dall’origine, e il problema è fermo da anni in tutte le città”. A questo si aggiunge anche il tema della redditività delle destinazioni previste dalle amministrazioni: “Funzioni abitative e scolastiche sono meno redditizie di quelle commerciali e appesantiscono il business plan. Le due parti devono negoziare e intraprendere una strada pragmatica e vogliono sbloccare l’enpasse”.