Venduto lo stabilimento ex Beghelli: sarà un polo logistico

È stata ufficializzata la vendita dello stabilimento ex Beghelli di Crespellano. A comunicarlo è stata l’azienda stessa in un comunicato: “Si è concluso l’accordo per la cessione del complesso industriale di Crespellano fra Beghelli Spa e un primario operatore nel campo del real estate. I proventi dell’accordo sono pari a 17,5 milioni di euro, al netto degli oneri inerenti (nella quasi totalità già sostenuti). Tali proventi saranno destinati in via prioritaria all’estinzione del finanziamento ipotecario sul bene immobile ceduto e del finanziamento in Pool. 13,9 milioni di euro sono stati corrisposti contestualmente alla vendita di oggi; la restante parte verrà corrisposta al rilascio di alcuni residuali adempimenti formali previsti entro il terzo trimestre. I proventi netti sono sostanzialmente allineati ai valori contabili del complesso immobiliare indicati nel bilancio 2023” recita la nota uscita ieri, 25 giugno. L’operatore nel campo immobiliare indicato nel testo è la Tachbau Spa, una società che si occupa di opere nel campo dell’ingegneria civile e delle infrastrutture.

Tale operazione – aggiunge la Beghelli – si inserisce all’interno di un più ampio piano di rilancio industriale, in una strategia di razionalizzazione del portafoglio immobiliare e dismissione di asset ritenuti non strategici, con conseguente focalizzazione sulle attività core, permettendo altresì un riequilibrio strutturale della posizione finanziaria del Gruppo finalizzato allo sviluppo commerciale già previsto nel piano, sia in Italia che all’estero”.

Le polemiche ambientaliste

Lo stabilimento si appresta quindi a diventare un polo logistico, come molti altri nell’area. L’operazione era stata votata in consiglio metropolitano lo scorso anno, trovando però l’opposizione dei Verdi. “È urgente un cambiamento radicale che riconduca i nostri territori fuori dalla vergognosa classifica dei maggiori consumatori di suolo” aveva detto, all’epoca, il consigliere Davide Celli. Posizione, la sua, condivisa anche da associazioni come Legambiente e dal gruppo politico Europa Verde. “Siamo di nuovo di fronte alla trasformazione di terreno agricolo in area logistica. La nostra Regione è piena di richieste di autorizzazioni per nuovi hub di questi tipo, che non fan altro che aumentare il consumo di suolo e il trasporto su gomma. Se vogliamo ridurre le emissioni climalteranti, se vogliamo ridurre le emissioni inquinanti, non possiamo continuare a fare interventi che vanno in direzione contraria” aveva detto a Radio Città Fujiko la capogruppo di Europa Verde in Regione Silvia Zamboni. Infatti, il progetto presume da un lato la riqualificazione di un’area abbandonata da oltre quindici anni, ma dall’altro l’occupazione di alcuni terreni rurali attigui allo stabilimento.

La decisione definitiva in consiglio comunale era avvenuta il 1° agosto del 2023, quando le varianti al Piano Territoriale Metropolitano (PTM) e al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) erano state approvate. La delibera, in una seduta pressoché deserta, era stata votata dai consiglieri e dalle consigliere di centro sinistra e dall’allora sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno.