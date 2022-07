Ex Breda, sciopero lavoratori: "Produzione stenta, azioni immediate"

Sciopero nello stabilimento bolognese di Industria Italiana autobus (Ex Bredamenarini): i lavoratori incroceranno le braccia domani per quattro ore per chiedere di avviare velocemente la produzione.

"A fronte di un numero importante di ordinativi confermati, la produzione di autobus stenta a ripartire. Sono necessarie azioni immediate e concrete per mettere nelle condizioni la produzione di operare non appena saranno disponibili i materiali. Non si può sprecare nemmeno una giornata", chiedono Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil.

"In questa fase di necessaria responsabilizzazione di tutte le parti risultano non accettabili azioni ingiustificate e vessatorie nei confronti dei lavoratori", protestano le sigle dei metalmeccanici, giudicando "la sospensione unilaterale da parte dell'azienda del lavoro agile un gesto autoritario che non trova motivazioni oggettive".

Insomma, per i sindacati è tempo di investire sullo stabilimento di via San Donato. "Chiediamo che si utilizzi questa fase per operare i necessari investimenti e che, con l'apporto della rsu e dei lavoratori, si costruisca un lay out adeguato per una produzione efficiente e di qualità. Chiediamo che si sottoscriva un accordo per regolamentare il lavoro agile e che questo riparta immediatamente dopo la chiusura estiva. Chiediamo che le Istituzioni convochino l'azienda e le parti sindacali per avere contezza del piano industriale e delle tempistiche di attuazione", scandiscono i rappresentanti dei lavoratori, spiegando le ragioni della mobilitazione.

"La giusta transizione ecologica ci insegna che il comparto degli autobus sarà nei prossimi 5 anni un asse strategico. Non possiamo farci sfuggire questa occasione. Non possiamo perdere questo autobus", ammoniscono.