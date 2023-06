"Non sgomberare l'ex caserma Masini": l'appello, da Arci a Piazza Grande

No allo sgombero dell'ex caserma Masini, ma non solo, sarebbe opportuno fare in modo che in città gli spazi abbandonati vengano utilizzati per far fronte all'emergenza abitativa. È l'appello firmato da Mediterranea, Piazza grande, Arci, Famiglie accoglienti, Ya Basta, Centro Astalli, Cantieri meticci, Hayat, Comunità cristiana di base, Portico della pace e dalle associazioni Approdi e Dialoghi: "Come siamo da sempre contrari e contrarie alle frontiere blindate degli Stati nazionali che generano morte ai confini d'Europa nello stesso modo siamo per l'abbattimento delle frontiere interne alla nostra città" si legge.

Dopo essere stati la casa di Labàs per diversi anni, fino all'8 agosto del 2017, quando vennero sgomberati, gli enormi spazi della ex caserma - abbandonata - di via Orfeo sono stati riaperti a fine aprile per dare vita a 'H.O.M.E. - hub di organizzazione meticcia'.

"L'apartheid generato da un mercato immobiliare drogato dalla speculazione sta provocando sempre più un processo di espulsione abitativa - continua l’appello - Se questo è sempre più vero per tutte e tutti noi, per chi viene inoltre da un percorso di migrazione diventa ancora più drammatico in quanto, oltre agli ostacoli del mercato, si trova anche a fronteggiare una discriminazione etnica".

Se quindi le persone in città diventano forza lavoro a queste "non si garantisce il diritto ad una casa e quindi a una vera cittadinanza. Come è giusto portare i migranti su una nave al porto sicuro, talvolta non rispettando gli alt di chi vuol far valere la legge facendo accordi con la Libia, così riteniamo giusto aprire le porte di stabili abbandonati per dare un tetto a chi è escluso, seppur lavoratore e con capacità economica, spesso avendo un contratto indeterminato e lavorando nei settori del turismo o della logistica che fanno la ricchezza della nostra città".

I firmatari sono quindi "solidali con le esperienze quali H.O.Me. all'ex Caserma Masini che hanno avuto il coraggio di praticare una forzatura, ne scongiuriamo lo sgombero e rivendichiamo la necessità della messa a disposizione di altri spazi abbandonati con la concessione di usi temporanei ai fini dell'enorme, e non più trascurabile nell'oggi, emergenza abitativa metropolitana".

H.o.m.e. all'ex caserma

"Riaffermare il diritto di studiare, di vivere, di lavorare e di abitare – aveva detto ai cronsiti Tiziano Ghidelli, sindacalista di ADL Cobas –. Chiediamo a gran voce un uso temporaneo di questo spazio a Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria di questo posto”.

Tra le attività un orto urbano, un dopo-scuola e un gruppo di persone che si sta attivando per rimettere in ordine l’intero spazio, non solo gli appartamenti.

Il 14 luglio il collettivo ha indetto un'assemblea all'ex Caserma per discutere "di diritto alla città".