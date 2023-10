Ex Caserma Masini: nuova vita dopo anni di abbandono, a partire dai cortili

Alla fine l'ex Caserma Masini è diventata di proprietà del Comune. Oggi martedì 10 ottobre, infatti, l'immobile che sorge in via Orfeo ex sede del centro sociale Làbas è stato formalmente consegnato al patrimonio comunale. La nuova vita della struttura partirà dagli spazi del cortile, che la Giunta vuole rendere un'area a utilizzo temporaneo per organizzare eventi e manifestazioni culturali. Sarà gestita secondo lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito in attesa di programmare il futuro e definitivo assetto degli spazi esterni così come di quelli interni.

Attività sociali e ricreative, mostre e allestimenti temporanei, laboratori, servizi alle persone e orti urbani sono alcune idee con cui l'amministrazione vuole cominciare a rivalorizzare l'immobile. Oltre agli spazi del cortile, gli uffici del Comune stanno anche valutando la possibilità di aggiungere altre aree per gli usi temporanei in un secondo momento.

A lungo abbandonata e ciclicamente occupata dai collettivi - con conseguenti sgomberi, lo scorso luglio l'ultimo che aveva suscitato solidarietà da parte tanti movimenti cittadini -, l'ex Caserma Masini inizierà un percorso pubblico di co-progettazione con una serie di assemblee pubbliche (la prima si è tenuta il 31 luglio e la prossima è prevista per mercoledì 18 ottobre alle 18:30 nella sede del Quartiere Santo Stefano al Baraccano).