Un hotel al posto della ex caserma, gli attivisti riaprono i cancelli: "Comune intervenga"

Oggi delibera a Palazzo D'Accursio: nel piano la vendita a Cdp per realizzare comparti immobiliari misti. "Troppo poco per verde e socialità, si aspetti nuova giunta"

A poco meno di quattro anni dallo sgombero di Labas dalla ex caserma Masini, alcuni attivisti hanno temporaneamente rioccupato lo stabile di via Orfeo per opporsi a un imminente voto in Comune, che ne ratificherà l'utilizzo da parte del proprietario, Cdp - Cassa Depositi e Presiti - ovvero la realizzazione di un albergo per poco meno della metà della superficie utile lorda del lotto in questione.

Un piano osteggiato a sinistra dal collettivo Labas, ma anche dall'ala più movimentista di Coalizione Civica, che nei giorni scorsi si era espressa contro il ratificando accordo di programma tra Comune e Cdp.

"Si tratta della trasformazione radicale di alcuni comparti della città - ha spiegato Coalizione in una nota - a compimento di un lungo percorso di privatizzazione di aree pubbliche (oggi chiamata "valorizzazione"), a fronte della quale ancora troppo poco, a nostro avviso, viene restituito alla città in termini di verde, spazi sociali e di aggregazione, spazi di cura, cultura e istruzione". Inoltre "la delibera per la chiusura dell'accordo arriva a fine mandato e a cavallo di una modifica degli strumenti di programmazione, con il Piano Urbanistico Generale in dirittura d'arrivo".

Lepore: "I cittadini vanno coinvolti, non esclusi occupando l'ex caserma"

"Gli spazi non vanno privatizzati, occupandoli". Così la pensa Matteo Lepore, assessore alla Cultura e candidato sindaco sulla ri-occupazione di Labas che ha riaperto l'ex caserma Masini di via Orfeo, come segnale rivolto al Consiglio comunale che oggi voterà la delibera sull'accordo con Cassa depositi e prestiti sulle aree militari Sani, Mazzoni e appunto Masini.

"Il Quartiere Santo Stefano ha votato un Ordine del giorno, condiviso da Pd e Coalizione civica - sottolinea Lepore, rivolto ai suoi 'nuovi' alleati di sinistra, contrari all'operazione sulle ex caserme - che prevede usi temporanei per la Masini, attraverso un percorso partecipativo, se entro un anno non si trovano investitori per valorizzare l'area. E secondo me quello che dice il Quartiere con quell'Odg è la strada giusta. I cittadini vanno coinvolti, non esclusi occupando l'ex caserma. Quello è il metodo, non la privatizzazione degli spazi attraverso un'occupazione", afferma il candidato sindaco.