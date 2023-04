Alla ex caserma caserma "120mila mq di area residenziale verde e parcheggi"

"Nelle prossime settimane firmeremo un protocollo d’intesa insieme all’Agenzia del Demanio sull'area dell'ex caserma Stamoto". Lo rende noto il Comune di Bologna sottolineando che "Il Ministero della Difesa retrocederà l'area all'Agenzia del Demanio".

Il protocollo potrà dare il via agli interventi di riqualificazione sull'area da oltre 120 mila metri quadri. Dopo la firma, il Comune ha intenzione di avviare un confronto con i residenti del quartiere "per definire nel dettaglio gli usi e le funzioni più idonee rispetto ai bisogni".

Palazzo D'Accursio, dal canto suo, immagina di trasformare l'ex caserma in area ad "usi misti", ovvero alloggi, area verde, residenze per studenti, spazi sportivi e, non da ultimo due grandi parcheggi "che i cittadini ci hanno indicato come prioritari in zona".

L'ex caserma tra occupazioni e ricovero di disperati

Tanti gli interventi delle forze dell'ordine negli nello stabile abbandonato in via Castermelo, la strada che dalla zona Massarenti porta al rione Fossolo. Tanti i buoni propositi e le progettualità che fino ad oggi sono rimasti sulla carta, sperando sia la volta buona.

Più volte i residenti si sono esposti chiedendo la riqualificazione della zona e maggiore pulizia. E poi le occupazioni, nel 2015 e a fine del 2021, quest'ultima "per permettere alla cittadinanza di attraversare una delle più grandi aree militari dismesse in città (14 ettari), uno tra i numerosi spazi pubblici dei quali non è possibile fruire".

Come accade sempre più di frequente, le aree abbandonate diventano ricovero di disperati, frequenti quindi anche gli sgomberi. Non sono mancati fatti di cronaca con diversi sequestri di droga, come nell'agosto del 2022, quando vennero sequestrati chili di cannabis.