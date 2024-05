Appostamenti alla ex caserma: dalla Stamoto al centro sportivo, due arresti per spaccio

Il personale della IV Sezione Crimine Diffuso della Squadra Mobile di Bologna, ieri, ha tratto in arresto due cittadini marocchini in flagranza di reato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Le segnalazioni di alcuni riferivano della presenza di diversi giovani negli edifici dell’ex Caserma Stamoto, nel quartiere Savena, utilizzata come piazza di spaccio: erano stati visti scavalcare un cancello di via Castelmerlo per accedere all'interno dell'area.

La Squadra Mobile ha quindi organizzato un servizio di osservazione, durante il quale ha notato un ragazzo, cittadino marocchino di 21 anni, noto alle forze dell'ordine e già arrestato per spaccio” a marzo, vendere droga a un ragazzo italiano arrivato in Via Castelmerlo in sella a uno scooter; dopo circa mezz’ora il 21enne è salito a bordo di una Golf guidata da un altro cittadino marocchino di 34 anni. Si sono diretti nei pressi del centro sportivo Sandro Pertini, in via Gubellini sempre seguiti dai poliziotti in borghese.

Spaccio davanti al centro sportivo

I due sono entrati all’interno del centro sportivo e, poco dopo, hanno reso dalla Golf presumibilmente dosi di droga alternandosi per consegnarla ad altre persone arrivate in auto: dai riscontri si trattava di cocaina.

A questo punto gli agenti di polizia in borghese hanno fermato i due marocchini: sono stati trovati in possesso di due telefoni cellulari, di banconote di piccolo taglio per un totale di circa 1.350 euro. Entrambi con precedenti specifici, il 34enne era anche destinatario della misura dell’affidamento in prova a seguito di scarcerazione avvenuta a dicembre 2023: nella sua abitazione sono stai trovati 7.500 euro in banconote di piccolo taglio.

I due cittadini marocchini sono stati tratti in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Controlli alla ex Stamoto

Gli operatori della Squadra mobile, il personale delle volanti e dell’unità Cinofila della Polizia di Stato, hanno effettuato un controllo anche all’interno della palazzina ex Caserma Stamoto.

Gli agenti hanno raggiunto una stanza con portellone in ferro saldato, dal cui interno si potevano udire voci maschili - parlare in arabo - , e una volta fatto accesso gli agenti trovavano 10 cittadini marocchini, tutti di età compresa fra i 20 e i 30 anni, di cui uno con in mano un grosso coltello da cucina.

I ragazzi trovati all’interno, tutti privi di documenti, sono stati perquisiti e accompagnati in Questura. Alcuni di questi risultavano con precedenti penali.

I 10 marocchini sono stati tutti denunciati in stato di libertà per il reato di invasione di terreni ed edifici e uno anche per il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere.

La ex caserma ancora agli onori delle cronache

La ex caserma Stamoto torna quindi agli onori delle cronache, dopo occupazioni e feste bloccate, come molte aree ex militari. Il passaggio per la custodia è avvenuto il 23 dicembre 2023, è passata dal Demanio Militare a quello Civile nel 2022 ed è oggetto di un progetto di riqualificazione. Si attende l’effettiva permuta tra le due parti "da finalizzare prima possibile" e sbloccare così la riqualificazione che, secondo le prime ipotesi, potrebbe consistere in "uno studentato pubblico, residenza libera e sociale, spazi sportivi e culturali, commercio di prossimità e un grande parco pubblico di 64mila metri quadrati", aveva dichiarato il sindaco Matteo Lepore.